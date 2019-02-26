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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11346

В Сумах сельские громады получили автомобили для семейных врачей

Для 13 сельских амбулаторий, которые строятся сейчас в области, за государственные средства приобретено 13 новых полноприводных автомобилей общей стоимостью 6 млн 266 тыс. гривен

Как сообщил глава облгосадминистрации Николай Клочко сегодня, 18 апреля, во время вручения ключей от автомобилей главам районов, громад и семейным врачам, для Сумской области на 2018 - 2019 годы предусмотрено 158 млн гривен для реформирования первичного звена медицины.

«Медицина на селе должно быть как можно быстрее реформирована, а качественная медицинская услуга приближена к человеку. Именно такую цель имеет инициатива «Доступная, качественная медицина в сельской местности», - отметил глава облгосадминистрации. - Я уверен, что благодаря этим автомобилям медицина станет действительно приближенной к каждому сельскому дому, каждой семье. И хочу подчеркнуть об ответственности врачей на селе. Ведь от вас зависит здоровье жителей Сумщины, их доверие к реальным изменениям в медицинской отрасли».

Напомним: в области продолжается строительство 13 амбулаторий за средства государственного и местных бюджетов на условиях софинансирования. В этом году все они должны быть завершены.

По словам начальника областного управления здравоохранения Сергея Бутенко, на приобретение 13 автомобилей из государственного бюджета было потрачено 6 млн 266 тыс. гривен. Более 143 тысяч гривен было сэкономлено на закупке автомобилей во время тендерных процедур.

«Врач на селе сегодня становится мобильным, он больше не ходит пешком к пациентам и не ездит на велосипеде. Он садится на служебный автомобиль повышенной проходимости, который значительно поможет семейным врачам быстро добраться до больных и оказать им помощь», - отметил он.

Больше всего радовались новым автомобилям врачи, ведь именно эти автомобили значительно облегчат их работу.

Так, главный врач Краснопольского центра первичной медико-санитарной помощи Валентина Масалитина рассказала, что Угроедская амбулатория обслуживает 3000 населения. Есть отдаленные села, в которые врачу добраться очень сложно, поэтому автомобиль очень нужен. Сейчас в с. Угроеды строится новая амбулатория, уже заложен фундамент. Поэтому часть жителей Краснопольской ОТГ с нетерпением ожидает новое качество медицинских услуг в новой современной амбулатории.

Общество Сельская амбулатория
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