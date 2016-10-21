Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59117

Сумчане с призами международных соревнований по танцевальному спорту

Команда Сумской области «Маэстро» приняла участие в соревнованиях по танцевальному спорту «LODZ OPEN 2019», которые состоялись в г. Лодзь (Польша).

В соревнованиях приняли участие более 300 танцевальных пар из Польши, Украины, Беларуси, Литвы, Словакии, Чехии, Италии.

По итогам соревнований наши земляки Матвей Чураков и Вита Мартыненко победили в категории «Юниоры 1» в комбинации 6 танцев. Пара Марина Саникидзе и Дмитрий Перлов завоевала бронзу в латиноамериканских танцах в категории «Юниоры 2».

Также в составе команды участвовали Владислав Павловский и Мария Борбот. Они стали финалистами соревнований по латиноамериканским танцам в категории «Ювеналы 2» (до 12 лет). Влад и Мария были самыми младшими молодыми участниками соревнований, их возраст соответствует категории «Ювеналы 1» (9 лет), но они составили достойную конкуренцию более взрослым спортсменам.

Спорт Танцы
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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