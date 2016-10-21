Сумчане с призами международных соревнований по танцевальному спорту

В соревнованиях приняли участие более 300 танцевальных пар из Польши, Украины, Беларуси, Литвы, Словакии, Чехии, Италии.
По итогам соревнований наши земляки Матвей Чураков и Вита Мартыненко победили в категории «Юниоры 1» в комбинации 6 танцев. Пара Марина Саникидзе и Дмитрий Перлов завоевала бронзу в латиноамериканских танцах в категории «Юниоры 2».
Также в составе команды участвовали Владислав Павловский и Мария Борбот. Они стали финалистами соревнований по латиноамериканским танцам в категории «Ювеналы 2» (до 12 лет). Влад и Мария были самыми младшими молодыми участниками соревнований, их возраст соответствует категории «Ювеналы 1» (9 лет), но они составили достойную конкуренцию более взрослым спортсменам.
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