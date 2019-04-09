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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09179

В Сумах сбили девушку на пешеходном переходе (видео)

Происшествие произошло 17 апреля, в полдень на улице Прокофьева.

Патрульные предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля Mazda 323, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП 20-летняя гражданка получила телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей левого бедра. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.

Право Дтп ДТП с пострадавшими
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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