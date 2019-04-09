В Сумах сбили девушку на пешеходном переходе (видео)

Патрульные предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля Mazda 323, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП 20-летняя гражданка получила телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей левого бедра. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.
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