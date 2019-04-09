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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах вору-рекордсмену дали 5 лет

К 5 годам лишения свободы приговорен сумчанин, который совершил 91 кражу.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего сумчанина, который совершил ряд краж.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый в течение 2016-2017 годов систематически обворовывал государственные учреждения, медицинские и учебные заведения, частные офисы и даже театр. Злоумышленник заходил в помещения, пользуясь тем, что поблизости никого не было, и за ним не наблюдали, забирал все ценные вещи, лежащие в поле зрения. В частности мобильные телефоны, кошельки, ноутбуки и т.п. Всего на счету обвиняемого 91 кража, 90 из которых он совершил сам, а 1 вместе с сообщником. Тогда в начале декабря 2016 года мужчины, подобрав ключ, проникли в маникюрный салон и забрали оттуда оборудование и другие ценности.

«В суде обвиняемый вину свою признал полностью и заверил, что раскаивается. Суд первой инстанции учел все обстоятельства, в частности тот факт, что мужчина не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей, и приговорил обвиняемого по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины к 5 годам лишения свободы. Его сообщнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Виталий Матузний.

Осужденные не согласились с таким решением суда и уже подали апелляцию, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Кража Приговор суда
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