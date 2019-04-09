«Сумы» добыли очко в матче с лидером (видео)

Игра 23-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге прошла с преимуществом гостей, которые борются за выход в Премьер-лигу, но завершилась в ничью 0:0.
Это первой очко сумчан в весенней части чемпионата, однако они не могут забить уже 4 матча подряд.
После этой игры у «Сум» 16 очков и по-прежнему 13-ое место в турнирной таблице.
КДК ФФУ опубликовал решение о нарушениях кодекса этики и честной игры ПФК «Сумы»....
Матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдет в четверг 18 апреля....
Секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины Игорь Грищенко прокомментировал решение о лишении ПФК «Сумы» профессионального статуса и рассказал о рассмотрении...
13 апреля прошли игры 16-го тура чемпионата Украины по футболу серди аматоров....
На участии в договорных матчах «Сум» заработали более 10 миллионов евро....