«Сумы» добыли очко в матче с лидером (видео) Сегодня, 18 апреля, ПФК «Сумы» принимал на «Юбилейном» киевскую «Оболонь-Бровар».

Игра 23-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге прошла с преимуществом гостей, которые борются за выход в Премьер-лигу, но завершилась в ничью 0:0.

Это первой очко сумчан в весенней части чемпионата, однако они не могут забить уже 4 матча подряд.

После этой игры у «Сум» 16 очков и по-прежнему 13-ое место в турнирной таблице.