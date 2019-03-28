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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59113

Ахтырские полицейские обнаружили у браконьера несколько десятков кило рыбы (фото)

Мужчина занимался незаконным выловом рыбы, к тому же, еще и запрещенными снастями.

Возвращаясь домой после дежурства, два инспектора сектора группы реагирования патрульной полиции Ахтырского отдела полиции встретили по дороге человека, который автомобилем с прицепом перевозил лодки. Последнего остановили и осмотрели его транспортное средство. В прицепе, кроме резиновой лодки, находилось несколько метров сетей и 32 кг свежевыловленной икорной рыбы - карасей, линей и т.д.

Правоохранители немедленно вызвали сотрудников местного рыбоохранного патруля и вместе с ними составили на гражданина соответствующие материалы. Сам гражданин не отрицает, что занимается незаконным выловом рыбы, утверждает, что вез вылов домой, для собственного потребления. Однако, учитывая вес и количество рыбы, полицейские подозревают, что гражданин мог заниматься и нелегальной реализацией своей «добычи».

Сейчас в рамках открытого по признакам ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) уголовного производства следователи проверяют эту версию, и выясняют убытки, причиненные браконьером окружающей среде. За совершенное ему грозит, в соответствии с санкций статьи, наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет. К тому же, ему предстоит оплатить штраф за каждую выловленную рыбу соответственно установленных норм: за судака - 510 грн, сома - 425 грн, щуку - 340 грн, сазана (карпа) - 306 грн, белого амура - 255 грн, толстолобика – 255 грн, жереха – 255 грн, рыбца обычного – 255 грн, леща – 170 грн, линя – 119 грн, плотвы и синяка – 85 грн, красноперки – 68 грн, подуста и густеру - 34, карася, окуня и верховодку - 17 грн.

Работники полиции и рыбного хозяйства напоминают сроки запрета весенне-летного периода на вылов водных биоресурсов:

- с 1 апреля по 29 июня - в придаточных водоемах (пруды, озера и т.д.);

- с 1 апреля по 20 мая - в реках и их корневых водах;

- с 1 апреля до 9 июня - во всех водохранилищах.

Также запрещен всякий лов раков в период вынашивания ими икры, личинок и в период первой линьки с 1.04 по 9.06.2019.

Работники полиции призывают граждан быть сознательными и беречь природу. И помнить, что выловленная рыба, убитое животное, забитая птица или сорванное редкое растение - это многочисленные и безвозвратные потери в будущем. Пусть нашим детям, внукам и нашим потомкам достанутся в наследство полноводные реки, многочисленные густые лесу, плодородные степи и чистые горы, наполненные богатым и разнообразным животным миром, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Браконьерство
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