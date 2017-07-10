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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43204

В Сумах снова будут гонять уличных торговцев

Со следующей недели в Сумах усиливают работу по противодействию стихийной торговли.

О том, какие штрафные санкции ожидают стихийных торговцев и на какие риски подвергают себя покупатели на стихийных рынках, говорилось сегодня, 18 апреля, на брифинге в Сумском горсовете.

Как рассказала заммэра Сум Ольга Волошина, с наступлением теплых дней работа по противодействию стихийные торговли значительно усиливается, ведь вероятность продажи испорченных продуктов на стихийных рынках существенно возрастает.

«Досадно, что рядом с людьми, которые получили разрешения на осуществление сезонной торговли саженцами и посадочным материалом, становятся недобросовестные торговцы мясом, рыбой, молочной продукцией и продовольственными товарами. В то же время на Центральном рынке, вокруг которого собирается больше всего желающих торговать с рук, предусмотрены места для торговли сельхозпродукцией. К сожалению, они спросом не пользуются», - рассказала Ольга Волошина.

Начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий призвал стихийных торговцев переходить на специально оборудованные для них места на рынках города. К тому же плата за пользование такими местами довольно символичная. Например, на селянском рынке, который расположен на территории Центрального рынка, арендная плата за одно место составляла 2 грн, а сейчас можно пользоваться бесплатно.

Но и это не спасает тротуары от наплыва недобросовестных продавцов. Директор предприятия Сумского облпотребсоюза «Центральный рынок г. Сумы» Расул Галаев отметил: «Чтобы решить эту проблему, мы решили вообще снять любую плату и предоставили бесплатные места для торговли сельхозпродукцией. Но легче от этого не стало. Ими упорно не хотят пользоваться. Обидно то, что те продукты, которые не прошли сертификацию в лаборатории Центрального рынка, вероятнее всего, могут попасть именно на «стихийку». Далее же ситуацию предусмотреть невозможно».

Зато начальник Сумского городского управления Главного управления Гомпродпотребслужбы в Сумской области Александр Хрин заметил, что ситуация довольно предсказуема. Ведь те, кто пренебрегают неоднократными призывами не покупать продовольственные товары с рук, подвергают себя и своих родных опасности заболеть опасными болезнями.

Для подтверждения того, что на улице очень просто можно «приобрести» себе один из таких недугов, Александр Хрин привел прошлогоднюю статистику. Так в течение прошлого года на рынки города в результате лабораторных исследований не допустили к реализации 105 кг субпродуктов крупного рогатого скота, 1 767 кг субпродуктов свинины, 3 132 кг молока и молочных продуктов, 44 кг масла. Велика вероятность того, что дальше все эти продукты «двинулись» на улицу достаточно большая, подытожил чиновник.

Однако борьба со стихийной торговлей в Сумах не прекращается, и ежедневно специалисты управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» совместно с полицией выходят в рейды. Об этом рассказала начальник отдела правового обеспечения, договорной, разрешительной документации и сопровождения административной практики управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Евгения Горeва. По ее словам, на сегодня составлен 481 протокол об административных правонарушениях. При этом место регистрации того, кто осуществлял стихийную торговлю, не имеет значения. Если человек неместный, то документы о совершении им административного правонарушения передаются по месту его проживания.

Штрафные же санкции, которые придется заплатить физическим лицам в рамках составленного админпротокола, составляют от 340 до 860 гривен. Однако, если лицо привлекут к ответственности повторно, размер штрафных санкций значительно возрастает.

Подвергаются штрафам и работодатели, которые используют нелегальную работу.

Как сообщила и. о. начальника управления по труду Ирина Мала, в случае выявления на предприятии хотя бы одного официально неоформленного работника, работодатель должен уплатить 125 тыс. грн штрафа.

Право Стихийная торговля
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