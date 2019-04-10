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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27191

В Шостке спасатели помогли открыть дверь квартиры, в которой закрылся 2-летний ребенок

17 апреля в 9:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры на 5-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Циолковского в г. Шостка, в которой находилась маленький ребенок.

К спасателям за помощью обратилась мама мальчика. По ее словам, женщина вышла на несколько минут из квартиры, вернулась - дверь была закрыта. Самостоятельно открыть их она не могла.

Прибыв на место вызова, сотрудники 4-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью шанцевого инструмента, осторожно открыли дверь квартиры. После чего попали в помещение и передали 2-летнего сына матери.

Хозяйка дома выразила большую благодарность спасателям за вовремя оказанную помощь.

Всего привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели Шостка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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