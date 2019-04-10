В Шостке спасатели помогли открыть дверь квартиры, в которой закрылся 2-летний ребенок

К спасателям за помощью обратилась мама мальчика. По ее словам, женщина вышла на несколько минут из квартиры, вернулась - дверь была закрыта. Самостоятельно открыть их она не могла.
Прибыв на место вызова, сотрудники 4-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью шанцевого инструмента, осторожно открыли дверь квартиры. После чего попали в помещение и передали 2-летнего сына матери.
Хозяйка дома выразила большую благодарность спасателям за вовремя оказанную помощь.
Всего привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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