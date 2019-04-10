Юные шосткинские художники побывали в Германии

В этом проекте принимали участие 13 молодых художников из Украины, Германии, Беларуси - учеников художественных учебных заведений. Они ознакомились с историей использования принудительного труда на пороховой фабрике в Либенау во время Второй мировой войны, где находились 700 человек из Шостки и Шосткинского района.
Украину представляли пятеро учеников художественного отделения Шосткинской детской школы искусств, которые 2 дня работали на территории фабрики, делали эскизы.
Эти зарисовки, в которых были зафиксированы их впечатления и эмоции, стали основой для коллективных композиций, которые были показаны на заключительной встрече с организаторами и спонсорами проекта.
Проект по всем признакам взрослый. Но дети есть дети... Поэтому организаторы предусмотрели и развлечения, и изготовления, и вкушения блюд национальной кухни участников и много чего еще...
Больше фото здесь.
17 апреля в 9:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры на 5-м...
Желая арендовать квартиру в Шостке, юноша перечислил «арендодателю» 5500 гривен предоплаты. В итоге остался и без денег, и без понравившегося...
36-летняя жительница Шостки Паладич Оксана Геннадьевна ушла из дома 11 апреля в магазин и не вернулась, ее местонахождение до сих...
Около 50 граммов вероятной марихуаны хранил в тайнике своего гаража 45-летний житель Шостки....
12-13 апреля в Кракове (Польша) проходил Хll международный турнир Pod Wawelem («Круг Замка»)....