Юные шосткинские художники побывали в Германии «Я желаю получить полную картину...» - международный художественный проект под таким названием првоели с 8 по 14 апреля в Либенау (округ Нинбург, земля Нижняя Саксония, Германия).

В этом проекте принимали участие 13 молодых художников из Украины, Германии, Беларуси - учеников художественных учебных заведений. Они ознакомились с историей использования принудительного труда на пороховой фабрике в Либенау во время Второй мировой войны, где находились 700 человек из Шостки и Шосткинского района.

Украину представляли пятеро учеников художественного отделения Шосткинской детской школы искусств, которые 2 дня работали на территории фабрики, делали эскизы.

Эти зарисовки, в которых были зафиксированы их впечатления и эмоции, стали основой для коллективных композиций, которые были показаны на заключительной встрече с организаторами и спонсорами проекта.

Проект по всем признакам взрослый. Но дети есть дети... Поэтому организаторы предусмотрели и развлечения, и изготовления, и вкушения блюд национальной кухни участников и много чего еще...

Больше фото здесь.