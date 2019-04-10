На Сумщине копы остановили водителя, который сел пьяным за руль уже третий раз за год Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Ахтырка инспекторы остановили автомобиль Opel Vectra, водитель которого нарушал ПДД.

С первых минут общения с водителем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Сам водитель не отрицал факта употребления алкоголя. Проверив его личность по имеющимся полицейским базам, стражи порядка установили, что 36-летний мужчина не только не имеет права управления транспортными средствами, но и в третий раз за год сел за руль в нетрезвом состоянии. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат показал 0,79 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

Патрульные составили на руководителя административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством, не имея права управления) КоАП и ч. 3 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП.