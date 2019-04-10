Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10179

На Сумщине копы остановили водителя, который сел пьяным за руль уже третий раз за год

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Ахтырка инспекторы остановили автомобиль Opel Vectra, водитель которого нарушал ПДД.

С первых минут общения с водителем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Сам водитель не отрицал факта употребления алкоголя. Проверив его личность по имеющимся полицейским базам, стражи порядка установили, что 36-летний мужчина не только не имеет права управления транспортными средствами, но и в третий раз за год сел за руль в нетрезвом состоянии. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат показал 0,79 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

Патрульные составили на руководителя административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством, не имея права управления) КоАП и ч. 3 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП.

Право Ахтырка Пьяный за рулем
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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