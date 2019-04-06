В Сумах охранная сигнализация уберегла торговый киоск от воров Двое злоумышленников пытались взломать замки на дверях торгового киоска, когда сработало установленное в нем оборудование охранной сигнализации.

Происшествие случилось на улице Героев Крут в Сумах около полуночи. Получив на служебный планшет информацию о срабатывании сигнализации в одном из торговых киосков, группа реагирования полиции охраны выехала по указанному адресу.

«Двое мужчин, находившихся у охраняемого киоска, как только увидели наш автомобиль, изо всех сил бросились наутек. Поэтому пришлось за ними побегать, - рассказывает Василий Борщ, младший инспектор взвода реагирования батальона Управления полиции охраны Сумской области. - Одного из них мы сразу задержали, поиски другого продолжаются. Рядом с киоском лежало покинутое подозреваемыми воровское орудие: резиновые перчатки и «фомка».

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, и теперь с задержанным общаются следователи, выясняя мотивы и обстоятельства совершенного, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.