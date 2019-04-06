В Сумах охранная сигнализация уберегла торговый киоск от воров

Происшествие случилось на улице Героев Крут в Сумах около полуночи. Получив на служебный планшет информацию о срабатывании сигнализации в одном из торговых киосков, группа реагирования полиции охраны выехала по указанному адресу.
«Двое мужчин, находившихся у охраняемого киоска, как только увидели наш автомобиль, изо всех сил бросились наутек. Поэтому пришлось за ними побегать, - рассказывает Василий Борщ, младший инспектор взвода реагирования батальона Управления полиции охраны Сумской области. - Одного из них мы сразу задержали, поиски другого продолжаются. Рядом с киоском лежало покинутое подозреваемыми воровское орудие: резиновые перчатки и «фомка».
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, и теперь с задержанным общаются следователи, выясняя мотивы и обстоятельства совершенного, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
К 5 годам лишения свободы приговорен сумчанин, который совершил 91 кражу....
Мужчина ночью проникал в чужие автомашины и снимал аккумуляторы, которые впоследствии реализовывал....
Поздно ночью, разбив оконное стекло, злоумышленник проник в церковную лавку храма Святых Новомучеников и Исповедников Слобожанских и украл из ящика...
В Путивле компания друзей отдыхала за рюмкой водки. «Результатом» дружеских посиделок, стала кража мобильного телефона у одного из отдыхающих....
На Сумщине полиция задержала преступную группу при совершении кражи нефтепродуктов из магистрального трубопровода....