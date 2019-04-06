Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50212

В Сумах охранная сигнализация уберегла торговый киоск от воров

Двое злоумышленников пытались взломать замки на дверях торгового киоска, когда сработало установленное в нем оборудование охранной сигнализации.

Происшествие случилось на улице Героев Крут в Сумах около полуночи. Получив на служебный планшет информацию о срабатывании сигнализации в одном из торговых киосков, группа реагирования полиции охраны выехала по указанному адресу.

«Двое мужчин, находившихся у охраняемого киоска, как только увидели наш автомобиль, изо всех сил бросились наутек. Поэтому пришлось за ними побегать, - рассказывает Василий Борщ, младший инспектор взвода реагирования батальона Управления полиции охраны Сумской области. - Одного из них мы сразу задержали, поиски другого продолжаются. Рядом с киоском лежало покинутое подозреваемыми воровское орудие: резиновые перчатки и «фомка».

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, и теперь с задержанным общаются следователи, выясняя мотивы и обстоятельства совершенного, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Охранная сигнализация
view counter

По тематике

Сегодня 14:24

В Сумах вору-рекордсмену дали 5 лет

К 5 годам лишения свободы приговорен сумчанин, который совершил 91 кражу....

Вчера 08:02

В Сумах полиция задержала автовора

Мужчина ночью проникал в чужие автомашины и снимал аккумуляторы, которые впоследствии реализовывал....

10.04.2019 13:43

В Сумах работники полиции охраны задержали церковного вора (видео)

Поздно ночью, разбив оконное стекло, злоумышленник проник в церковную лавку храма Святых Новомучеников и Исповедников Слобожанских и украл из ящика...

10.04.2019 09:43

На Сумщине пьянка закончилась кражей

В Путивле компания друзей отдыхала за рюмкой водки. «Результатом» дружеских посиделок, стала кража мобильного телефона у одного из отдыхающих....

На Сумщине поймали банду нефтеворов
06.04.2019 14:29

На Сумщине поймали банду нефтеворов

На Сумщине полиция задержала преступную группу при совершении кражи нефтепродуктов из магистрального трубопровода....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
Вчера 14:47
В детском парке Белополья установили новые мультяшные скульптуры
Сегодня 18:30
В Сумах охранная сигнализация уберегла торговый киоск от воров
Сегодня 17:50
На Сумщине за поножовщину дали 6 лет тюрьмы
Сегодня 17:25
Сумчан запрошують на кіно про «Донбас»
Сегодня 17:23
На Сумщине копы остановили водителя, который сел пьяным за руль уже третий раз за год
Сегодня 17:10
В Шостке спасатели помогли открыть дверь квартиры, в которой закрылся 2-летний ребенок
Сегодня 16:27
В центре Сум авария: затруднено движение по Петропавловской
Сегодня 16:04
Ахтырские полицейские обнаружили у браконьера несколько десятков кило рыбы (фото)
Сегодня 15:59
В Сумах снова будут гонять уличных торговцев
Сегодня 15:43
На Сумщине за три месяца стало на 7 тысяч безработных больше
Сегодня 15:20
«Сумы» добыли очко в матче с лидером (видео)
Сегодня 14:55
view counter
view counter

Статьи

Уряду під керівництвом Гройсмана – 3 роки
Сегодня 17:05
Сумщина: дільничні виборчі комісії у 6 округах сформовано
Сегодня 15:03
Областные власти: кто самый богатый
Сегодня 10:44
Звідки береться знижка – на чому економлять мережі супермаркетів
Вчера 16:07
Посуточная аренда квартиры или гостиница - в чём разница и что выбрать?
Вчера 13:36
Сумчане «с войной в глазах» становятся героями книг
16.04.2019 15:08
Пилить и садить: «Зеленстрой» начал сезон
16.04.2019 15:00
Дешево і з посмішкою: як у Сумах гарантують якість харчів
16.04.2019 12:21
У нових ОВК Сумщини 83% їхніх представників працювали у попередньому складі комісій
13.04.2019 08:57
Юрій Петрушенко: «Таких цікавих, швидкозмінних процесів як в Україні, більше ніде немає»
12.04.2019 13:51
Суми долучилися до надсучасної «зеленої» полімерної технології
10.04.2019 17:28
Роботодавець на Сумщині дещо пощедрішав
10.04.2019 16:35
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
Кино Космос
12:10 — 45 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:35—55 грн.
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
Кино Космос
16:10—50 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
11:30—45 грн. 16:05—50 грн.
 
«Кленовые листья»
Театр Театр им. М.С.Щепкина
16.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.