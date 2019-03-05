Сумчан запрошують на кіно про «Донбас» 20 квітня у міській галереї в рамках фестивалю «Нове українське кіно» пройде показ фільму-драми «Донбас»

«Донбас» — драматичний фільм режисера Сергія Лозниці, поставлений 2018 року. Спільне виробництво Німеччини, України, Франції, Нідерландів та Румунії.

Тринадцять коротких сюжетів показують панораму життя на окупованих територіях, від трагедії до комічного фарсу. «Зелені чоловічки» не можуть пригадати назви свого «рідного містечка, тут поруч». Німецького журналіста на блокпосту зустрічають криком «фашиста зловили!». Тут святкують весілля та влаштовують вуличні розправи, експропріюють на благо «республік» машини та гроші, живуть у підвалах, рятуючись від обстрілів. Фільм Сергія Лозниці задається питанням: де в цьому калейдоскопі проходить грань між правдою і вигадкою?

Фестиваль проводиться компанією Arthouse Traffic за підтримки Державного агентства України з питань кіно у різних містах України. "Агенція промоції" виступила ініціатором показів у Сумах.

Початок о 16.00 за адресою: Суми, вул. Соборна, 27. Вхід вільний.