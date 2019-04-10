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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за поножовщину дали 6 лет тюрьмы

6 лет за решеткой проведет житель Тростянецкого района, который ударил своего родственника ножом.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 58-летнего жителя Ахтырского района М., который умышленно нанес родственнику тяжкое телесное повреждение.

Событие произошло 12 июля 2018 года в Тростянецком районе. Около 20 часов вблизи сельского клуба отдыхала компания, среди которых были в том числе сельский голова и родственник обвиняемого. М., будучи изрядно навеселе, подошел к ним и начал высказывать главе села претензии по неприсоединению их села к ОТГ. Далее он начал высказываться нецензурной бранью в адрес других. Мужчина оскорблял присутствующих, пока к ним не подошел его сын и забрал М. домой.

Люди выдохнули с облегчением, однако через некоторое время к ним подошел уже сын М., который имеет психические расстройства, и начал им угрожать. Присутствующая женщина достала из сумки телефон и начала снимать его речь на видео. Это изрядно разозлило его, и он начал ее толкать и бить по рукам. В защиту женщины стали мужчины, которые начали пинками отгонять раздраженного мужчину. В это время один из мужчин почувствовал резкую боль в спине. Как выяснилось, в это время вернулся М. с кухонным ножом в руках, увидел, что оскорбляют его сына и ударил первого, кто стоял у него на пути.

Потерпевший, который оказался родственником М., получил тяжкое телесное повреждение и около двух месяцев провел на стационарном лечении. Обвиняемый сначала уверял, что не помнит события того вечера, однако потом вспомнил и объяснил, что защищал сына, которого, как ему показалось, били.

Суд учел все обстоятельства и признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Тростянецкий район Тяжкие телесные повреждения
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