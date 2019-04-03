На Сумщине за неделю корью заболело 19 человек

Из них 164 взрослых и 48 детей, в том числе в течение последней недели - 19 (14 взрослый и 5 детей). С начала года зарегистрировано 1 летальный случай.
Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95 - 97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.), сообщает Сумский областной лабораторный центр.
В Сумской области по состоянию на 11 апреля заболело корью 194 человека (с учетом предыдущих диагнозов)....
За прошлую неделю еще 12 сумчан заболели корью....
В Сумской области по состоянию на 4 апреля с начала года заболело корью 171 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
Отдел здравоохранения Сумского горсовета призывает сумчан проверять напряженность иммунитета к кори и, в случае необходимости, прививаться, чтобы ее не заболеть....
И. о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Наталья Кипенко опровергла информацию из социальных сетей введены о закрытии роддома Пресвятой Девы...