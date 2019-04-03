На Сумщине за неделю корью заболело 19 человек В Сумской области по состоянию на 18 апреля заболело корью 212 человек (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 164 взрослых и 48 детей, в том числе в течение последней недели - 19 (14 взрослый и 5 детей). С начала года зарегистрировано 1 летальный случай.

Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95 - 97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.), сообщает Сумский областной лабораторный центр.