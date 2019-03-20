В детском парке Белополья установили новые мультяшные скульптуры

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Белополья Юрий Зарко.
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Белопольское районное радио «ВИР» с марта вышло в ФМ-эфир....
К 12 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни свою сожительницу....