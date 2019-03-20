Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:30366

В детском парке Белополья установили новые мультяшные скульптуры

В детском парке в Белополье появились новые скульптуры героев мультфильмов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Белополья Юрий Зарко.

Досуг Белополье Детский парк Скульптуры
view counter

По тематике

На Сумщине предприниматель украл почти половину средств на ремонт крыш
11.04.2019 15:19

На Сумщине предприниматель украл почти половину средств на ремонт крыш

На Сумщине сообщено о подозрении предпринимателю, который присвоил почти половину средств при ремонте кровель....

04.04.2019 10:38

На Сумщине будут судить водителя, который пытался дать взятку полицейским

На Сумщине будут судить водителя, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности....

В Белополье установили мультяшные скульптуры
29.03.2019 18:11

В Белополье установили мультяшные скульптуры

Пока в Сумах в детском парке скульптуры сказочных героев рассыпаются от времени, в 50 километрах устанавливают новые....

В Белополье заработала коммунальная радиостанция
27.03.2019 15:00

В Белополье заработала коммунальная радиостанция

Белопольское районное радио «ВИР» с марта вышло в ФМ-эфир....

20.03.2019 17:45

На Сумщине жесткому убийце дали 12 лет за решеткой

К 12 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни свою сожительницу....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
Вчера 14:47
В детском парке Белополья установили новые мультяшные скульптуры
Сегодня 18:30
В Сумах охранная сигнализация уберегла торговый киоск от воров
Сегодня 17:50
На Сумщине за поножовщину дали 6 лет тюрьмы
Сегодня 17:25
Сумчан запрошують на кіно про «Донбас»
Сегодня 17:23
На Сумщине копы остановили водителя, который сел пьяным за руль уже третий раз за год
Сегодня 17:10
В Шостке спасатели помогли открыть дверь квартиры, в которой закрылся 2-летний ребенок
Сегодня 16:27
В центре Сум авария: затруднено движение по Петропавловской
Сегодня 16:04
Ахтырские полицейские обнаружили у браконьера несколько десятков кило рыбы (фото)
Сегодня 15:59
В Сумах снова будут гонять уличных торговцев
Сегодня 15:43
На Сумщине за три месяца стало на 7 тысяч безработных больше
Сегодня 15:20
«Сумы» добыли очко в матче с лидером (видео)
Сегодня 14:55
view counter
view counter

Статьи

Уряду під керівництвом Гройсмана – 3 роки
Сегодня 17:05
Сумщина: дільничні виборчі комісії у 6 округах сформовано
Сегодня 15:03
Областные власти: кто самый богатый
Сегодня 10:44
Звідки береться знижка – на чому економлять мережі супермаркетів
Вчера 16:07
Посуточная аренда квартиры или гостиница - в чём разница и что выбрать?
Вчера 13:36
Сумчане «с войной в глазах» становятся героями книг
16.04.2019 15:08
Пилить и садить: «Зеленстрой» начал сезон
16.04.2019 15:00
Дешево і з посмішкою: як у Сумах гарантують якість харчів
16.04.2019 12:21
У нових ОВК Сумщини 83% їхніх представників працювали у попередньому складі комісій
13.04.2019 08:57
Юрій Петрушенко: «Таких цікавих, швидкозмінних процесів як в Україні, більше ніде немає»
12.04.2019 13:51
Суми долучилися до надсучасної «зеленої» полімерної технології
10.04.2019 17:28
Роботодавець на Сумщині дещо пощедрішав
10.04.2019 16:35
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
Кино Космос
12:10 — 45 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:35—55 грн.
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
Кино Космос
16:10—50 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
11:30—45 грн. 16:05—50 грн.
 
«Кленовые листья»
Театр Театр им. М.С.Щепкина
16.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.