На Сумщине повысят штрафы за сжигание сухостоя На Сумщине усиливает ответственность владельцев и пользователей сельхозугодий за сжигание сухой растительности.

Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ НС, проходившем под председательством Николая Клочко.

Сожжение сухой растительности уже становится неотъемлемым атрибутом весеннего периода. Поэтому на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ НС особое внимание уделили именно этому вопросу.

По итогам заседания глава облгосадминистрации Николай Клочко внес предложение об усилении ответственности собственников и пользователей сельхозугодий за сжигание сухой растительности.

«Такие действия запрещены действующим законодательством, поскольку наносят значительный вред окружающей среде. Но это не только пренебрежение законодательством и нанесение имущественного вреда, а самое страшное - человеческие жертвы, ведь вследствие сжигания сухой растительности в области уже погибло 4 человека, что является совершенно недопустимым», - подчеркнул Николай Клочко.

В ходе заседания первый заместитель начальника Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Андрей Олейников сообщил, что только лишь с 30 марта по 2 апреля подразделениями государственной пожарной охраны было осуществлено 134 выезда на возгорания сухой растительности, кустарников, многолетнего сухостоя. Это отнимает большие человеческие ресурсы, горюче-смазочные материалы и наносит материальный ущерб.

Как отметил Андрей Олейников, основной причиной возникновения лесных пожаров, 90% из них, является выжигание населением сухой растительности, ее остатков на сельхозугодьях и придорожных полосах, расположенных рядом с лесными массивами. Поэтому на круглосуточном дежурстве в Сумской области находится 246 единиц пожарной техники и 445 человек личного состава.

Замглавы облгосадминистрации Александр Милаш отметил, что на объектах благоустройства зеленого хозяйства запрещается сжигать сухую растительность, разжигать костер и нарушать другие правила противопожарной безопасности.

«Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире несут лица, виновные в противоправном уничтожении или повреждении объектов растительного мира», - говорил Александр Милаш и отметил закреплении адресной ответственности и повышении размера штрафа.