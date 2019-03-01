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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:35102

Сумские лучники отличились на чемпионате Украины

15-18 апреля в Новой Каховке проходил чемпионат Украины среди ДЮСШ, ШВСМ, спортклубов.

Сразу три медали завоевали сумские лучники. Первое командное место среди женщин у Леси Снагощенко, Евгении Бадулиной и Юлии Смаль. Они перестряли в финале тоже сумчанок Евгению Чибисову, Ирину Хочину и Полину Родионову. Среди мужчин на первом месте: Алексей Гунбин, Никита Шишкин и Артем Овчинников.

В миксте Алексей Гунбин и Полина Родионова заняли первое место, Артём Овчинников стал вторым в личных стрельбах.

Спорт Стрельба из лука
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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