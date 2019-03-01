Сумские лучники отличились на чемпионате Украины

Сразу три медали завоевали сумские лучники. Первое командное место среди женщин у Леси Снагощенко, Евгении Бадулиной и Юлии Смаль. Они перестряли в финале тоже сумчанок Евгению Чибисову, Ирину Хочину и Полину Родионову. Среди мужчин на первом месте: Алексей Гунбин, Никита Шишкин и Артем Овчинников.
В миксте Алексей Гунбин и Полина Родионова заняли первое место, Артём Овчинников стал вторым в личных стрельбах.
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