Центр Сум (и не только) остался без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Ильинская, 13 сегодня, 19 апреля, в 9:00 прекращено водоснабжение домов №1 по ул. Героев Чернобыля; №№ 50, 52 по ул. Ярослава Мудрого; №№ 21, 40 по ул. Ильинская.
С 9:20 организован подвоз технической воды (на пересечении ул. Садовая и ул. Ильинская).
Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по ул. Ковпака с 10:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 18, 22, 24 по ул. Колпака.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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