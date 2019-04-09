Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39163

Центр Сум (и не только) остался без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Ильинская, 13 сегодня, 19 апреля, в 9:00 прекращено водоснабжение домов №1 по ул. Героев Чернобыля; №№ 50, 52 по ул. Ярослава Мудрого; №№ 21, 40 по ул. Ильинская.

С 9:20 организован подвоз технической воды (на пересечении ул. Садовая и ул. Ильинская).

Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по ул. Ковпака с 10:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 18, 22, 24 по ул. Колпака.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

Вчера 10:38

В Сумах Девятка без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....

Вчера 09:51

У кого из сумчан сегодня не будет воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....

11.04.2019 13:38

Кому из сумчан сегодня ночью отключат воду

Ночью работа Пришибского водозабора будет приостановлена....

11.04.2019 10:06

У кого из сумчан сегодня нет газа и воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях...

09.04.2019 09:46

У кого в Сумах сегодня не будет воды

Горотдел «Служба 15-80» сообщает жителям Сум о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня, 9 апреля,...

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
17.04.2019 14:47
Центр Сум (и не только) остался без воды
Сегодня 09:39
На Сумщине за неделю корью заболело 19 человек
Сегодня 09:22
Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику
Сегодня 08:51
Юные шосткинские художники побывали в Германии
Сегодня 08:30
Сумчан в День окружающей среды приглашают на субботник
Сегодня 08:03
Сумские лучники отличились на чемпионате Украины
Вчера 21:35
В детском парке Белополья установили новые мультяшные скульптуры
Вчера 18:30
В Сумах охранная сигнализация уберегла торговый киоск от воров
Вчера 17:50
На Сумщине за поножовщину дали 6 лет тюрьмы
Вчера 17:25
Сумчан запрошують на кіно про «Донбас»
Вчера 17:23
На Сумщине копы остановили водителя, который сел пьяным за руль уже третий раз за год
Вчера 17:10
view counter
view counter

Статьи

Уряду під керівництвом Гройсмана – 3 роки
Вчера 17:05
Сумщина: дільничні виборчі комісії у 6 округах сформовано
Вчера 15:03
Областные власти: кто самый богатый
Вчера 10:44
Звідки береться знижка – на чому економлять мережі супермаркетів
17.04.2019 16:07
Посуточная аренда квартиры или гостиница - в чём разница и что выбрать?
17.04.2019 13:36
Сумчане «с войной в глазах» становятся героями книг
16.04.2019 15:08
Пилить и садить: «Зеленстрой» начал сезон
16.04.2019 15:00
Дешево і з посмішкою: як у Сумах гарантують якість харчів
16.04.2019 12:21
У нових ОВК Сумщини 83% їхніх представників працювали у попередньому складі комісій
13.04.2019 08:57
Юрій Петрушенко: «Таких цікавих, швидкозмінних процесів як в Україні, більше ніде немає»
12.04.2019 13:51
Суми долучилися до надсучасної «зеленої» полімерної технології
10.04.2019 17:28
Роботодавець на Сумщині дещо пощедрішав
10.04.2019 16:35
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.