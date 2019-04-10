Сумское «Динамо» сыграет в чемпионате Украины среди ветеранов (трансляция) Сегодня, 19 апреля, во Львове стартует финальный этап IV Регулярного чемпионата Украины по футзалу среди ветеранов «40+».

В турнире принимают участие восемь команд в двух лигах, которые сыграют по кругу. Среди них и сумское «Динамо». Расписание сегодняшних игр: 11:30 «Конфермат» (Хмельницкий) – «Глория» (первая лига) 12:20 «Динамо» (Сумы) – «Олимп U-40» (Южноукраинск) (первая лига) 13:10 АРПИ (Донецк/Запорожье) – «Владимировка» (Волынская обл.) (высшая лига) 14:10 «Черное море» (Одесса) – ТВД (Львов) (высшая лига) 15:10 «Конфермат» – Олимп U-40» (первая лига) 16:00 «Динамо» – «Глория» (первая лига) 17:00 «Владимировка» – «Черное море» (высшая лига) 18:00 АРПИ – ТВД (высшая лига) Прямая трансляция: