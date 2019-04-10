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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00224

Сумское «Динамо» сыграет в чемпионате Украины среди ветеранов (трансляция)

Сегодня, 19 апреля, во Львове стартует финальный этап IV Регулярного чемпионата Украины по футзалу среди ветеранов «40+».

В турнире принимают участие восемь команд в двух лигах, которые сыграют по кругу. Среди них и сумское «Динамо». Расписание сегодняшних игр:

11:30 «Конфермат» (Хмельницкий) – «Глория» (первая лига)

12:20 «Динамо» (Сумы) – «Олимп U-40» (Южноукраинск) (первая лига)

13:10 АРПИ (Донецк/Запорожье) – «Владимировка» (Волынская обл.) (высшая лига)

14:10 «Черное море» (Одесса) – ТВД (Львов) (высшая лига)

15:10 «Конфермат» – Олимп U-40» (первая лига)

16:00 «Динамо» – «Глория» (первая лига)

17:00 «Владимировка» – «Черное море» (высшая лига)

18:00 АРПИ – ТВД (высшая лига)

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Спорт Футзал
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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