Сумское «Динамо» сыграет в чемпионате Украины среди ветеранов (трансляция)

В турнире принимают участие восемь команд в двух лигах, которые сыграют по кругу. Среди них и сумское «Динамо». Расписание сегодняшних игр:
11:30 «Конфермат» (Хмельницкий) – «Глория» (первая лига)
12:20 «Динамо» (Сумы) – «Олимп U-40» (Южноукраинск) (первая лига)
13:10 АРПИ (Донецк/Запорожье) – «Владимировка» (Волынская обл.) (высшая лига)
14:10 «Черное море» (Одесса) – ТВД (Львов) (высшая лига)
15:10 «Конфермат» – Олимп U-40» (первая лига)
16:00 «Динамо» – «Глория» (первая лига)
17:00 «Владимировка» – «Черное море» (высшая лига)
18:00 АРПИ – ТВД (высшая лига)
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