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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27208

На Сумщине зять регулярно обирал банковскую карточку своей тещи

В полицию обратилась 48-летняя жительница одного из сел Ахтырского района, которая сообщила, что странным способом с ее банковской карты начали исчезать деньги.

Сначала это были незначительные суммы и поэтому она не обращала внимания, потому что считала, что это плата за банковские услуги. Но когда заметила исчезновение тысячи гривен, то заподозрила неладное.

Правоохранители сразу начали первоочередные розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. И результат не заставил себя ждать. На краже денег с банковской карты, правоохранители разоблачили... 28-летнего зятя заявительницы. Мужчина свою вину признает. Говорит, что на кражу пошел из-за недостатка средств в семейном бюджете. Зная, все пароли к банковской карточке тещи, и что у нее на счету есть деньги (хотя они и живут в разных селах) попытался сначала делать небольшие переводы денег на другую банковскую карточку. Поняв, что остался незамеченным, решил перевести большую сумму денег. Но на этот раз остаться незамеченным у него не получилось...

Теперь мужчине придется ответить за свои действия в отношении своей тещи уголовным производством по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Наказанием для него может стать - лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырский район Кража
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