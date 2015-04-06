В Сумах встретили воинов из ООС

Военные вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в зоне проведения Операции объединенных сил.
После встречи на площади Независимости, колонна военных с оркестром прошла по Соборной и Петропавловской к памятному знаку воинам, погибшим в зоне проведения АТО на Центральном кладбище. Дальше торжества продолжатся у Мемориала воинам-интернационалистам.
2 сентября в Сумы после выполнения боевой задачи возвращаются 20 бойцов 91-й отдельной инженерно-саперной бригады....
6 августа на площади Независимости встретили 15 сумчан, которые воевали в составе 10-го отдельного мотопехотного батальона....
14 апреля около двух часов ночи в Сумы вернулись еще 50 военнослужащих 15-го батальона территориальной обороны, которые несли службу на...
Сумчане встретили 75 бойцов 15-го батальона территориальной обороны, которые вернулись из зоны АТО....
Сегодня, около 23:00, из зоны проведения АТО в Сумы вернутся бойцы 15-го батальона территориальной обороны.... 1