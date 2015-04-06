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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31364

В Сумах встретили воинов из ООС

Сегодня, 19 апреля, в Сумах состоялась торжественная встреча бойцов 15-го батальона 58-ой отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Военные вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в зоне проведения Операции объединенных сил.

После встречи на площади Независимости, колонна военных с оркестром прошла по Соборной и Петропавловской к памятному знаку воинам, погибшим в зоне проведения АТО на Центральном кладбище. Дальше торжества продолжатся у Мемориала воинам-интернационалистам.

Общество Встреча военных
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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