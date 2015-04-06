В Сумах встретили воинов из ООС Сегодня, 19 апреля, в Сумах состоялась торжественная встреча бойцов 15-го батальона 58-ой отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Военные вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в зоне проведения Операции объединенных сил.

После встречи на площади Независимости, колонна военных с оркестром прошла по Соборной и Петропавловской к памятному знаку воинам, погибшим в зоне проведения АТО на Центральном кладбище. Дальше торжества продолжатся у Мемориала воинам-интернационалистам.