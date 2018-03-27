В Сумах пройдет чемпионат области по художественной гимнастике

В субботу и воскресенье манеже СумГУ состоится открытый чемпионат Сумской области по художественной гимнастике. Начало соревнований в 9:00. Гала-концерт и парад награждения в 15воскресенье в 15.00.
Вход свободный.
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