В Сумах будут бороться панкратиасты

Соревнования пройдут в рамках Всеукраинской спартакиады «Юный спартаковец».
Начнутся схватки в 10:00 в спортивном комплексе Института физической культуры (ул. Роменская, 87). Вход свободный.
7-10 марта в Черкассах проходил чемпионат Украины по панкратиону среди детей и кубок Украины по грэпплингу....
Воспитанники и тренеры сумской школы панкратиона и грепплинга получили признание в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» 2018 года....
Соревновательный сезон 2019 по панкратиону на Сумщине начался....
В пятницу, 15 февраля, в Сумах пройдет чемпионат области по панкратиону....
В третий день чемпионата Украины по панкратиону Сумская область заняла третье командное место в разделе «фулл» (поединки с полным контактом)....