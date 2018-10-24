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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полігон для практичних занять садоводів створений в обласній служби зайнятості

Навчальне відділення Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» в с. Хоружівка Недригайлівського району розпочало діяльність 18 жовтня 2018 року.

Тоді ж з метою сприяння реформі децентралізації в Україні, розширення можливостей місцевих громад, підвищення ефективності та результативності роботи громади та надання методичних і консультативних рекомендацій фахівцями різних сфер діяльності громади на базі цього навчального відділення Центр сприяння розвитку об`єднаних територіальних громад Державної служби зайнятості у Сумській області.
Нині тут вчаться безробітні, підвищують кваліфікації спеціалісти об’єднаних територіальних громад. Нове навчальне відділення стало своєрідним центром тяжіння для багатьох структур, де шліфується сучасний підхід до підготовки кадрів, ліцензується все більше професій. Сюди зо досвідом їдуть фахівці з різних областей України.
Навчальний центр відвідав та дав високу оцінку його діяльності третій президент України Віктор Ющенко, який звідси родом. Він, до речі, дозволив розмістити навчальну пасіку на батьківському подвір’ї, де є всі умови для її утримання.
А 19 квітня у Хоружівці посадили новий сад на двох гектарах. Його розбили на місці старого. Кілька десятків плодових дерев посадили біля навчального закладу обласної служби зайнятості, храму Святого Андрія Первозданного і Святої великомучениці Катерини.
Садили сад, як здавна ведеться, толокою: школярі, працівники місцевої агрофірми «Хоружівка», навчального відділення, Недригайлівської філії обласного центру зайнятості, безробітні, місцеві жителі – всього більше 50 чоловік. Акція так і називалася – «Посади своє дерево». Висаджено до півтисячі саджанців яблунь, груш, слив, абрикос, вишень, кущів смородини, аґрусу тощо більше 20 сортів.
Відтепер сад стане практичним полігоном для майбутніх спеціалістів із садівництва для агропромислового комплексу Сумщини. Ліцензію на підготовку таких фахівців невдовзі отримає центр професійно-технічної освіти обласної служби зайнятості.
Мине не так багато часу й сад забуяє красою, поманить до себе плодами.
Довідково. Вчені говорять, що протягом останніх 500 років Україна втратила понад дві третини лісів і нині за лісистістю посідає передостаннє місце в Європі. Ліси в нашій державі займають площу приблизно 9 млн. га, тобто 15 % її території.

Общество Служба занятости
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