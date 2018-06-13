В Сумском админсуде рассматривают дело о нарушениях в ТРЦ «Киев» (видео) В Окружном административном суде рассматривают по существу дело о нарушениях в ТРЦ «Киев».

Остановить эксплуатацию 2-го, 3-го и 4-го этажей торгового центра «Универмаг «Киев» до устранения нарушений требований законодательства по вопросам пожарной безопасности и остановить устройство террас и пристроек. Об этом просят в исковом заявлении к обществу «Укртехносинтез» представители управления ГСЧС области. Сегодня в Сумском окружном административном суде дело продолжили рассматривать по существу после того, как 1 апреля отказали в удовлетворении ходатайства представителя «Укртехносинтеза» о приостановлении производства по делу. Сегодня стороны выразили свои позиции, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Мы считаем, что до сих пор так и не устранены нарушения, которые несут угрозу жизни и здоровью людей», - сказал представитель истца Олег Афанасьев.

«Вам неоднократно направлялись возражения на проверки: до судебного дела, вместе с отзывом на заявление, никакого ответа вы не предоставили. К тому же, вам по почте направлялись ответы об устранении нарушений», - сказал адвокат ответчика Дмитрий Жеба.

Дело по иску к представителям общества «Укртехносинтез» в Сумском административном суде начали слушать 20 апреля 2018 года. Иск составили по итогам проверки универмага «Киев» 5 и 6 апреля прошлого года. Тогда спасатели обследовали в заведении состояние противопожарной системы. Для условного пожара выбрали детскую развлекательную зону на 5 этаже. По информации управления ГСЧС Украины в Сумской области, инспекторы тогда обнаружили 284 нарушения. 17 мая прошлого года производство по делу останавливали и возобновили 21 февраля этого года. 1 апреля дело начали рассматривать по существу.

Напомним: 2 апреля этого года около 16:00 в помещении детского центра «Халабуда» в ТРЦ «Киев» произошло задымление. Предварительной причиной спасатели назвали короткое замыкание электросети в результате механического повреждения изоляции во время ремонтных работ. Дело в окружном административном суде продолжат слушать 23 апреля.