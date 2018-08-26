В Сумах пройдет четвертый «Сумы Новая Почта полумарафон» В воскресенье, 5 мая, город будет принимать международный полумарафон - «Сумы Новая Почта полумарафон».

Данный забег является частью «Новая Почта Гран-при», который проходит в восьми городах Украины - Запорожье, Сумах, Черкассах, Одессе, Житомире, Полтаве, Чернигове и Николаеве.

Масштабное беговое событие торжественно откроют в 8:30, забеги на различные дистанции (от 300 м для детей до 21 км) начнутся с 9:00. Полумарафон стартует из центра города - от площади Независимости и будет пролегать историческими улицами города, в частности: ул. Соборная, ул. Г. Кондратьева, ул. Героев Сумщины, ул. Троицкая, ул. Леваневского. Финишируют участники также на площади Независимости.

Программа включает в себя такие дистанции: забег 21 км, эстафета (5+5+5+6), 10 км, 5 км, 1 км «Мой первый километр», 500 м (до 12 лет), 100 м (до 6 лет).

Призеров наградят ценными и денежными призами, а все финишеры полумарафона, эстафет, 10 км и финишеры детских дистанций получат памятные медали. Перед забегами все участники должны будут пройти медицинский осмотр.

Кроме беговой части мероприятия в марафонском городке предусмотрена насыщенная развлекательная программа для содержательного времяпрепровождения всех участников, зрителей и болельщиков: GALUSHKA PARTY (бесплатно для участников полумарафона и эстафет), детская анимация, конкурсы, спортивные локации, и т.п.

Во время проведения полумарафона будет введено ограничение движения на отдельных улицах на время мероприятия, о чем горожанам сообщат заранее.

Накануне, 4 мая, состоится «атлетический пробег» для участников-гостей города выдающимися спортивными местами: Легкоатлетический манеж; городской музей Олимпийской славы, созданный на базе школе № 18; аллея Олимпийской славы по ул. Прокофьева; мемориальная доска заслуженному тренеру СССР и Украины Василию Полякову, который воспитал двукратного олимпийского чемпиона Владимира Голубничего.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.