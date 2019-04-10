ПФК «Сумы» подал апелляцию на лишение профессионального статуса ПФК «Сумы» будет бороться за то, чтобы сохранить свой профессиональный статус.

Ранее КДК ФФУ постановил, что команду надлежит исключить из всех соревнований. Как стало известно каналам «Футбол», «Сумы» подали апелляцию на это решение КДК ФФУ. Этот процесс позволит сумскому коллективу доиграть сезон в первой лиге, пишет Террикон.

Напомним, глава Комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал, за что наказали «Сумы»: «Они занимались двумя видами матч-фиксинга. Это подкуп арбитров или соперника. После этого делали ставки на свою победу. Фактически это была инвестиция. Тогда «Сумы» побеждали, а ставка приносила доход. Но когда они не платили арбитрам и уступали, то играли против себя на контору. Делали деньги на этом. Таким образом, «Сумы» зарабатывали и на своих поражениях, и на своих победах».