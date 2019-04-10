Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29196

ПФК «Сумы» подал апелляцию на лишение профессионального статуса

ПФК «Сумы» будет бороться за то, чтобы сохранить свой профессиональный статус.

Ранее КДК ФФУ постановил, что команду надлежит исключить из всех соревнований. Как стало известно каналам «Футбол», «Сумы» подали апелляцию на это решение КДК ФФУ. Этот процесс позволит сумскому коллективу доиграть сезон в первой лиге, пишет Террикон.

Напомним, глава Комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал, за что наказали «Сумы»: «Они занимались двумя видами матч-фиксинга. Это подкуп арбитров или соперника. После этого делали ставки на свою победу. Фактически это была инвестиция. Тогда «Сумы» побеждали, а ставка приносила доход. Но когда они не платили арбитрам и уступали, то играли против себя на контору. Делали деньги на этом. Таким образом, «Сумы» зарабатывали и на своих поражениях, и на своих победах».

Спорт ПФК «Сумы»
view counter

По тематике

«Сумы» добыли очко в матче с лидером (видео)
Вчера 14:55

«Сумы» добыли очко в матче с лидером (видео)

Сегодня, 18 апреля, ПФК «Сумы» принимал на «Юбилейном» киевскую «Оболонь-Бровар»....

КДК лишил «Сумы» профессионального статуса: 6 участников договорняков отстранены пожизненно
17.04.2019 17:43

КДК лишил «Сумы» профессионального статуса: 6 участников договорняков отстранены пожизненно

КДК ФФУ опубликовал решение о нарушениях кодекса этики и честной игры ПФК «Сумы»....

ПФК «Сумы» примет киевлян
17.04.2019 13:00

ПФК «Сумы» примет киевлян

Матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдет в четверг 18 апреля....

Полиция продолжает расследовать уголовное дело в отношении ПФК «Сумы»
16.04.2019 12:28

Полиция продолжает расследовать уголовное дело в отношении ПФК «Сумы»

Секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины Игорь Грищенко прокомментировал решение о лишении ПФК «Сумы» профессионального статуса и рассказал о рассмотрении...

На договорных матчах «Сум» заработали более 10 миллионов евро (видео)
14.04.2019 22:57

На договорных матчах «Сум» заработали более 10 миллионов евро (видео)

На участии в договорных матчах «Сум» заработали более 10 миллионов евро....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
17.04.2019 14:47
В Сумах снова остановились троллейбусы
Сегодня 12:25
В Сумах снова будут разбираться, кто избил Евгения Положия
Сегодня 12:17
В Сумах поймали пьяного мотоциклиста без шлема и без прав
Сегодня 12:12
В Сумах на Пасху запускают дополнительные рейсы коммунального транспорта
Сегодня 12:07
На Сумщине подорвали фугасную бомбу
Сегодня 11:51
Полігон для практичних занять садоводів створений в обласній служби зайнятості
Сегодня 11:46
Спасатели ликвидировали пожар в подвале бывшего пивзавода
Сегодня 11:31
ПФК «Сумы» подал апелляцию на лишение профессионального статуса
Сегодня 11:29
В Сумах пройдет четвертый «Сумы Новая Почта полумарафон»
Сегодня 11:21
Сумское «Динамо» сыграет в чемпионате Украины среди ветеранов (трансляция)
Сегодня 11:00
В Сумском админсуде рассматривают дело о нарушениях в ТРЦ «Киев» (видео)
Сегодня 10:58
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.