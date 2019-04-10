Спасатели ликвидировали пожар в подвале бывшего пивзавода 18 апреля в 11:53 поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении одного из предприятий по ул. Харьковская в Сумах.

О пожаре сообщил представитель подрядной организации, которая осуществляла на предприятии монтажные работы. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в подвальном помещении происходит горение автомобильных шин и других вещей на площади до 10 кв. м. Образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, расположенного на территории предприятия.

В 12:38 возгорание локализовали, а в 12:55 - потратив на тушение около 7 тонн воды, полностью ликвидировали. В результате пожара огнем повреждено 8 автомобильных шин и стены на площади до 50 кв. м.

Всего к ликвидации были привлечены 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении демонтажных работ, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.