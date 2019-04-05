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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине подорвали фугасную бомбу

18 апреля пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезврежено фугасную авиационную бомбу 50 кг и артиллерийский снаряд калибра 75 мм времен войны.

Их накануне обнаружили в лесополосе вблизи села Шалимовка Середина-Будского района и в поле в 600 метрах от жилых домов в селе Матлахово Роменского района. На опасные предметы наткнулись местные жители. О взрывоопасные находки времен войны сообщили правоохранителям и народную службу спасения «101». Все взрывоопасные предметы изъяты и уничтожены в специально отведенных для этого местах.

ГСЧС Украины призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Ни в коем случае не берите их в руки, не перевозите, не разбирайте, тем более, не бросайте их в огонь - это очень опасно! Немедленно сообщите об опасной находке в ближайшее подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по телефону «101»!

Общество Авиабомба Пиротехники Устаревшие боеприпасы
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