В Сумах на Пасху запускают дополнительные рейсы коммунального транспорта КП «Электроавтотранс» для удобства пассажиров организует в пасхальные дни дополнительные рейсы коммунального общественного транспорта.

Уже с этой субботы, 20 апреля, вводятся дополнительные рейсы на троллейбусном маршруте № 2. Автобусы № 57А и № 62 по требованию пассажиров будут осуществлять подвоз к центральному входу Барановского кладбища.

Кроме этого, со следующего воскресенья, 28 апреля, по маршруту № 57А вводятся дополнительные рейсы. Информация о них, а также о других изменениях в расписании движения общественного транспорта в поминальное воскресенье (5 мая) будет предоставлена позже.