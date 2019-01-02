В Сумах на Пасху запускают дополнительные рейсы коммунального транспорта

Уже с этой субботы, 20 апреля, вводятся дополнительные рейсы на троллейбусном маршруте № 2. Автобусы № 57А и № 62 по требованию пассажиров будут осуществлять подвоз к центральному входу Барановского кладбища.
Кроме этого, со следующего воскресенья, 28 апреля, по маршруту № 57А вводятся дополнительные рейсы. Информация о них, а также о других изменениях в расписании движения общественного транспорта в поминальное воскресенье (5 мая) будет предоставлена позже.
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