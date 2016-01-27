В Сумах снова будут разбираться, кто избил Евгения Положия Сумской апелляционной суд отменил оправдательный приговор по делу об избиение главного редактора газеты «Панорама».

Сегодня, 19 апреля, Сумской апелляционной суд отменил решение Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым 8 мая 2018 года гражданин М. был оправдан по обвинению в совершении хулиганских действий с нанесением телесных повреждений главному редактору газеты «Панорама» Евгению Положию. Дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Напомним: происшествие произошло поздно вечером 15 апреля 2014 года. Тогда в собственном гараже жестоко избили сумского активиста и журналиста. На основании собранных доказательств 22 мая 2015 года гражданину М. вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 2 296 (хулиганство) УК Украины. Обвинительные акт в отношении гражданина М. утвержден и направлен в Ковпаковский районный суд для рассмотрения по существу 19 августа 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.