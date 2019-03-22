В Сумах снова остановились троллейбусы

Движение троллейбусов временно (на период проведения ремонтных работ) остановлено. На месте уже работает бригада КП «Электроавтотранс». В связи со сложившейся ситуацией некоторое время электротранспорт курсировать е с отклонением от расписания.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Троллейбус №3 продлить до Героев Крут»....
Сегодня, 3 апреля, директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог подписал договор на поставку четырех новых троллейбусов....
Появившиеся на прошлой неделе новые графики движения троллейбусов в центре города удивили сумчан.... 3
Мэр Сум Александр Лысенко не доволен работой КП «Электроавтотранс»....
С понедельника, 25 марта, троллейбусы КП «Электроавтотранс» будут курсировать по новому расписанию....