В Сумах снова остановились троллейбусы На перекрестке Покровская пл. - Харьковская произошел обрыв троллеи в направлении центра города.

Движение троллейбусов временно (на период проведения ремонтных работ) остановлено. На месте уже работает бригада КП «Электроавтотранс». В связи со сложившейся ситуацией некоторое время электротранспорт курсировать е с отклонением от расписания.