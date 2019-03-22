Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25168

В Сумах снова остановились троллейбусы

На перекрестке Покровская пл. - Харьковская произошел обрыв троллеи в направлении центра города.

Движение троллейбусов временно (на период проведения ремонтных работ) остановлено. На месте уже работает бригада КП «Электроавтотранс». В связи со сложившейся ситуацией некоторое время электротранспорт курсировать е с отклонением от расписания.

Общество Троллейбусы
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09.04.2019 11:03

Сумчане просят продолжить маршрут троллейбуса № 3

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Троллейбус №3 продлить до Героев Крут»....

Сумской «Электроавтотранс» подписал договор на поставку 4 троллейбусов
03.04.2019 13:21

Сумской «Электроавтотранс» подписал договор на поставку 4 троллейбусов

Сегодня, 3 апреля, директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог подписал договор на поставку четырех новых троллейбусов....

В Сумах забыли два троллейбуса и два автобуса в расписаниях на остановках
25.03.2019 12:47

В Сумах забыли два троллейбуса и два автобуса в расписаниях на остановках

Появившиеся на прошлой неделе новые графики движения троллейбусов в центре города удивили сумчан.... 3

25.03.2019 09:25

Мэр Сум заметил троллейбусы-фантомы

Мэр Сум Александр Лысенко не доволен работой КП «Электроавтотранс»....

22.03.2019 15:49

В Сумах вводится летний график движения троллейбусов

С понедельника, 25 марта, троллейбусы КП «Электроавтотранс» будут курсировать по новому расписанию....

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Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
17.04.2019 14:47
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В Сумах снова будут разбираться, кто избил Евгения Положия
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В Сумах поймали пьяного мотоциклиста без шлема и без прав
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В Сумах на Пасху запускают дополнительные рейсы коммунального транспорта
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На Сумщине подорвали фугасную бомбу
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Полігон для практичних занять садоводів створений в обласній служби зайнятості
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Сегодня 11:29
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Сумское «Динамо» сыграет в чемпионате Украины среди ветеранов (трансляция)
Сегодня 11:00
В Сумском админсуде рассматривают дело о нарушениях в ТРЦ «Киев» (видео)
Сегодня 10:58
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Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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