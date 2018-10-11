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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00460

Сумчан запрошують на Великодній ярмарок

У четвер, 25 квітня, у Сумах відбудеться Великодній ярмарок «Слобожанські смаки».

Подія проходитиме  з 8:00 до 14:00 на Майдані Незалежності біля Будинку рад, та у холі сесійної зали.

На ярмарок запрошуються всі охочі провести час у передвеликодній атмосфері, взяти участь у майстер-класі з писанкарства, стати глядачем конкурсу пасок, у якому змагатимуться ресторанні заклади міста, кондитерські та пекарні. Крім того, на ярмарку можна буде ознайомитись і придбати автентичну крафтову продукцію, а також вироби народних майстрів з усієї Сумщини.

До участі у Ярмарку ми запросили товаровиробників та майстрів з усієї області. Кожен учасник «Великоднього ярмарку «Слобожанські смаки» у м. Суми зможе придбати до великоднього кошика автентичну продукцію крафтового виробництва та унікальні подарунки для своїх близьких.

Локація крафтових продуктів та виробів народних майстрів, конкурс пасок, майстер-клас з писанкарства діятиме з 10:00 до 14:00 у холі сесійної зали Будинку рад.

Організатори заходу: Департамент агропромислового розвитку, відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації, громадська організація «Майстерня творчих ідей Urban Lys», туристична агенція «Мандрівна Україна».

З організаційних питань звертайтеся у Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації. Тел.: +38 0542 77 06 02.

Общество Пасха Ярмарка
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