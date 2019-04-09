Полиция Сумщины напоминает: в «день тишины» запрещена любая агитация Действующим законодательством предусмотрено, что в день накануне выборов, в так называемый «день тишины», запрещены любые агитационные мероприятия, размещение в СМИ агитационных материалов, распространение избирательных литовок, плакатов и другой печатной агитационной продукции кандидатов в Президенты Украины.

Начиная с 00:00 завтрашнего дня коммунальные службы обязаны снять ранее расклеенные в общественных местах предвыборные агитационные материалы политиков - билборды, баннеры, вывески, рекламу на транспорте, витринах и т.д.

Также 20 апреля запрещено кандидатам в президенты проводить встречи с избирателями и распространять агитацию в СМИ; нельзя показывать агитационные фильмы или клипы; распространять листовки и плакаты агитационного содержания. Под запретом находятся публичная реклама и публичные призывы голосовать за того или иного кандидата или давать публичные оценки их действиям.

День тишины не распространяется на распространение информации, касающейся непосредственно самих выборов - разъяснение законодательных норм, порядка голосования, приглашение принять участие в выборах.

В соответствии со ст. 57 Закона Украины «О выборах Президента Украины» предвыборная агитация в день тишины запрещается. В противном случае нарушителей ожидает административная ответственность: гражданам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам - 850-1360 гривен.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан соблюдать правопорядок и избирательное законодательство во время избирательной кампании. А тех, кому известна информация о совершении противоправных действий, связанных с выборами и избирательным процессом, просят сообщить об этом на линию «102» для немедленного реагирования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.