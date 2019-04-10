Выборы-2019: на Сумщине полиция зарегистрировала 40 сообщений о возможных нарушениях

С начала предвыборной кампании второго тура полиция зарегистрировала 40 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в регионе. Большинство из них касались Сум, все остальные - Тростянца, Конотопа, Ахтырки, Липовой Долины, Бурыни, Ромен, Лебедина и Путивля.
Кроме того, что полицию о таких фактах информировали граждане, правоохранители и сами мониторили Интернет и средства массовой информации с целью выявления таких случаев.
Среди зарегистрированных сообщений преобладают касающиеся выявления или распространение незаконных или подозрительных агитационных материалов, в том числе - с признаками «черного пиара»; размещение в соцсетях информаций о якобы готовящихся провокациях на определенных участках для голосования в регионе; незаконной агитации в пользу одного из кандидатов и т.п.
Все эти заявления зарегистрированы и подвергнуты тщательной проверке. Большинство из них своего подтверждения не нашли.
Правоохранители и в дальнейшем реагировать на сообщения по возможные нарушения избирательного законодательства, и принимать по ним решения исключительно в рамках правового поля. И сделают все возможное, чтобы не допустить провокаций во время выборов, и обеспечить в день выборов правопорядок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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