В Сумах будут решать, что делать с 380 тыс. долларов, найденными в офисе конотопского депутата В Заречный районный суд г. Сумы поступили сразу два документа относительно изъятой во время обысков в Конотопе валюты.

Полиция просит наложить арест на доллары, которые нашли в помещении на улице Свободы, 5, принадлежащей депутату Конотопского городского совета Александру Кирию. В свою очередь последний подал жалобу на бездействие следователя, которое заключается в невозвращении временно изъятого имущества. Депутат просит признать это неправомерным и вернуть изъятые деньги, пишет sumy.today.

Рассмотрение обоих документов в суде назначили на понедельник, 22 апреля. Следственным судьей определено Николая Шершака.

Напомним: 16 апреля Управление защиты экономики в Сумской области провело несколько обысков в Конотопе, в том числе - на предприятии «Будстиль-ЛТД». Обыск проводился в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения средств путем злоупотребления служебным положением (статья 191 Уголовного кодекса Украины).

В рамках этого производства в Конотопе и Конотопском районе было проведены всего 3 обыски, в том числе - в ООО «Будстиль-ЛТД», которое расположено в здании по адресу улица Свободы, 5 в Конотопе. Это помещение еще с девяностых годов принадлежит депутату Конотопского городского совета Александру Кирию. В сейфе в одном из кабинетов изъяли $ 380 000. Через 2 часа после начала обыска в помещение приехал депутат Кирий. Он сообщил, что эти деньги не его, а якобы переданы на хранение его друзьями.

Уже на следующий день авто Александра Кирия сфотографировали возле прокуратуры Сумской области. Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской Наталья Науменко, депутат приезжал в прокуратуру, чтобы ходатайствовать в рамках уголовного производства.