Сумской велосипедист выиграл кубок Украины 17-19 апреля в Белой Церкви проходил кубок Украины по велосипедному спорту.

Сумской велосипедист Александр Головаш одержал уверенную победу по сумме 3 этапов многодневной гонки. На первом этапе наш земляк был вторым, на втором – первым, на третьем – снова вторым. По сумме этапов он был лучшим.