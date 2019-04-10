Сумской велосипедист выиграл кубок Украины

Сумской велосипедист Александр Головаш одержал уверенную победу по сумме 3 этапов многодневной гонки. На первом этапе наш земляк был вторым, на втором – первым, на третьем – снова вторым. По сумме этапов он был лучшим.
В воскресенье, 21 апреля, в городском парке им. Кожедуба пройдут велосипедные соревнования среди взрослых и детей....
Александр Головаш становится победителем многодневной гонки в Одессе....
Сегодня, 12 апреля, Александр Головаш одержал победу на втором этапе Кубка Украины в Одессе....
С сегодняшнего дня открыта регистрация на «Сумскую велосотку»....
Сегодня, 11 апреля, в Одессе стартовал кубок Украины по велоспорту....