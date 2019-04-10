Определился поставщик «бэушных» евротрамваев в Конотоп Победителем в тендере на поставку шести трамваев из Европы в Конотоп стало ООО «Торговый дом «Литан».

КП «Конотопское трамвайное управление» завершило тендерную процедуру по закупке шести подержанных трамвайных вагонов из Европейского союза. Информация об этом появилась в системе публичных закупок «Прозорро», пишет Пассажирский транспорт.

Напомним: тендер на поставку шести односекционных трамвайных вагонов из Европы был объявлен КП «Конотопское трамвайное управление» 14 февраля 2019 года. Согласно с тендерными условиями, поставщик вагонов должен поставить в Конотоп трамвайные вагоны с тиристорной или транзисторной системой управления тяговым электроприводом, которые прошли модернизацию в странах ЕС не ранее 1993 года. Длина трамвайных вагонов – от 13,8 до 14,7 метров, общее количество пассажиров – не менее 110, количество сидений в салоне – не менее 22.

В тендере на поставку трамвайных вагонов в Конотоп приняло участие два поставщика – ООО «Торговый дом «Литан» из Днепра, а также ООО «Технологии электротранспорта» из Харькова. «Литан» на электронном аукционе выставил цену за 6 трамваев 14,661 млн. грн., а ООО «Технологии электротранспорта» – 14,700 млн. грн. при ожидаемой стоимости закупки в 14,7 млн. грн. В процессе электронного аукциона оба потенциальные поставщика снижали цену – «Литан» до 14,22 млн. грн., а ООО «Технологии электротранспорта» – до 14,259 млн. грн. Таким образом, ТД «Литан» был признан победителем тендера, 11 апреля 2019 года в системе «Прозорро» было опубликовано сообщение о намерении подписать договор между КП «Конотопское трамвайное управление» и ООО «Торговый дом «Литан».

Заметим, что в понедельник, 16 апреля этого года в системе «Прозорро» появилась информация о том, что данная закупка стала объектом мониторинга со стороны Государственной аудиторской службы Украины. Этот мониторинг проводит Северо-восточний офис Госаудитслужбы.

На данный момент договор о поставке трамвайных вагонов в Конотоп еще не подписан. Согласно с тендерной документацией, поставка 6 вагонов, а также их адаптация к эксплуатации на колее 1520 мм. должны завершиться не позднее 31 октября 2019 года.

До опубликования самого текста договора трудно сказать, какие именно вагоны будет поставлять ТД «Литан» в Конотоп. Можно лишь предположить, что это будут трамваи «Tatra T6A2» из Берлина, которые были выведены из эксплуатации оператором общественного транспорта Берлина «BVG» или же бывшие пражские вагоны «Tatra T6A5».