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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58259

Определился поставщик «бэушных» евротрамваев в Конотоп

Победителем в тендере на поставку шести трамваев из Европы в Конотоп стало ООО «Торговый дом «Литан».

КП «Конотопское трамвайное управление» завершило тендерную процедуру по закупке шести подержанных трамвайных вагонов из Европейского союза. Информация об этом появилась в системе публичных закупок «Прозорро», пишет Пассажирский транспорт.

Напомним: тендер на поставку шести односекционных трамвайных вагонов из Европы был объявлен КП «Конотопское трамвайное управление» 14 февраля 2019 года. Согласно с тендерными условиями, поставщик вагонов должен поставить в Конотоп трамвайные вагоны с тиристорной или транзисторной системой управления тяговым электроприводом, которые прошли модернизацию в странах ЕС не ранее 1993 года. Длина трамвайных вагонов – от 13,8 до 14,7 метров, общее количество пассажиров – не менее 110, количество сидений в салоне – не менее 22.

В тендере на поставку трамвайных вагонов в Конотоп приняло участие два поставщика – ООО «Торговый дом «Литан» из Днепра, а также ООО «Технологии электротранспорта» из Харькова. «Литан» на электронном аукционе выставил цену за 6 трамваев 14,661 млн. грн., а ООО «Технологии электротранспорта» – 14,700 млн. грн. при ожидаемой стоимости закупки в 14,7 млн. грн. В процессе электронного аукциона оба потенциальные поставщика снижали цену – «Литан» до 14,22 млн. грн., а ООО «Технологии электротранспорта» – до 14,259 млн. грн. Таким образом, ТД «Литан» был признан победителем тендера, 11 апреля 2019 года в системе «Прозорро» было опубликовано сообщение о намерении подписать договор между КП «Конотопское трамвайное управление» и ООО «Торговый дом «Литан».

Заметим, что в понедельник, 16 апреля этого года в системе «Прозорро» появилась информация о том, что данная закупка стала объектом мониторинга со стороны Государственной аудиторской службы Украины. Этот мониторинг проводит Северо-восточний офис Госаудитслужбы.

На данный момент договор о поставке трамвайных вагонов в Конотоп еще не подписан. Согласно с тендерной документацией, поставка 6 вагонов, а также их адаптация к эксплуатации на колее 1520 мм. должны завершиться не позднее 31 октября 2019 года.

До опубликования самого текста договора трудно сказать, какие именно вагоны будет поставлять ТД «Литан» в Конотоп. Можно лишь предположить, что это будут трамваи «Tatra T6A2» из Берлина, которые были выведены из эксплуатации оператором общественного транспорта Берлина «BVG» или же бывшие пражские вагоны «Tatra T6A5».

Общество Конотоп Трамваи
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