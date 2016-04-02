В городском парке сумчан поджидает неожиданная опасность Сумские коммунальщики, проводивши омоложение деревьев в городском парке, не заметили аварийное дерево, нависающее прямо над пешеходной дорожкой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Андрей Пархоменко.

«И снова приходиться писать о наших местных дебилах во власти. Я так понимаю, мало им трагедии, когда ребенка убило сломанным лифтом, хотят еще?

Вот фото, сделанные мной в парке Кожедуба в Сумах. Напротив студенческого пляжа возле дороги растет дерево. Его ветка как раз находится над тротуаром, а на той ветке - висит уже обломанная внушительных размеров другая ветка. По этой дорожке гуляют мамы с колясками, бегают спортсмены, ходят пенсионеры...

У меня вопрос - когда эта ветка упадет на кого-то и покалечит или, еще хуже - прибьет?

И самое главное - в этом парке провели вырубку деревьев, пообрезали практически все!!! Но почему-то, ВОТ ПОЧЕМУ, НАХЕР ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ - ОСТАВИЛИ ИМЕННО ЭТУ ВЕТКУ???? Они там что - вообще все ослепли или такие пофигисты, что им насрать на родной город, на его жителей, на безопасность?

И ведь проблема-то не требует огромных средств - просто нужно быть сообразительным и заботиться о людях!

Но это ж как нужно не любить Сумы или быть настолько тупым, чтобы не замечать всего этого?

Чего вам, хапугам, в горсовете еще не хватает? Мозгов или видеть плохо стали? Если так, так может Лысенко с Войтенко пора уже на пенсию - бабок уже все равно дофига настригли!» - написал сумчанин.