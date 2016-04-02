В городском парке сумчан поджидает неожиданная опасность

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Андрей Пархоменко.
«И снова приходиться писать о наших местных дебилах во власти. Я так понимаю, мало им трагедии, когда ребенка убило сломанным лифтом, хотят еще?
Вот фото, сделанные мной в парке Кожедуба в Сумах. Напротив студенческого пляжа возле дороги растет дерево. Его ветка как раз находится над тротуаром, а на той ветке - висит уже обломанная внушительных размеров другая ветка. По этой дорожке гуляют мамы с колясками, бегают спортсмены, ходят пенсионеры...
У меня вопрос - когда эта ветка упадет на кого-то и покалечит или, еще хуже - прибьет?
И самое главное - в этом парке провели вырубку деревьев, пообрезали практически все!!! Но почему-то, ВОТ ПОЧЕМУ, НАХЕР ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ - ОСТАВИЛИ ИМЕННО ЭТУ ВЕТКУ???? Они там что - вообще все ослепли или такие пофигисты, что им насрать на родной город, на его жителей, на безопасность?
И ведь проблема-то не требует огромных средств - просто нужно быть сообразительным и заботиться о людях!
Но это ж как нужно не любить Сумы или быть настолько тупым, чтобы не замечать всего этого?
Чего вам, хапугам, в горсовете еще не хватает? Мозгов или видеть плохо стали? Если так, так может Лысенко с Войтенко пора уже на пенсию - бабок уже все равно дофига настригли!» - написал сумчанин.
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