Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15260

Сумские копы оперативно разыскали водителя, который совершил ДТП, и покинул место аварии

Патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице СКД.

На месте инспекторы обнаружили заявителя и автомобиль ЗАЗ, который имел характерные для ДТП повреждения. А уже через несколько минут нашли и свидетелей происшествия.

Они же и сообщили, что водитель автомобиля ГАЗ при движении задним ходом не убедился в безопасности и совершил наезд на легковой автомобиль, стоявший позади него. После чего водитель ГАЗа место происшествия оставил.

Но уже через короткий промежуток времени инспекторы разыскали участника ДТП и вернули его на место ДТП, где сам же водитель пояснил, что торопился, и удара, как такового, якобы не почувствовал.

За совершенные действия 43-летний водитель получил от патрульных два административных материала по ст. 124 (совершение дорожно-транспортного происшествия) КоАП и ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) КоАП. Материалы переданы в суд.

Напомним, что за совершенные действия водителю грозит:

- ст. 124 КУоАП: предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;

- ст. 122-4 КУоАП: предусматривает штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Право Дтп
view counter

По тематике

В центре Сум авария: затруднено движение по Петропавловской
Вчера 16:04

В центре Сум авария: затруднено движение по Петропавловской

Из-за ДТП, которое произошло на участке по ул. Петропавловская, образовался затор....

Вчера 14:09

В Сумах сбили девушку на пешеходном переходе (видео)

Происшествие произошло 17 апреля, в полдень на улице Прокофьева....

В Сумах патрульные и окровавленные дети призывали соблюдать ПДД
17.04.2019 19:57

В Сумах патрульные и окровавленные дети призывали соблюдать ПДД

16 апреля в центре Сум патрульные полицейские вместе со студентами и учащимися учебных заведений в необычной форме пытались достучаться до...

15.04.2019 17:55

Расследование смертельного ДТП с женой прокурора передали в Харьковскую область

В резонансном уголовном производстве по ходатайству прокуратуры Сумской области определена подследственность за Харьковской областью....

В Сумах в результате ДТП травмирован пьяный велосипедист
12.04.2019 16:54

В Сумах в результате ДТП травмирован пьяный велосипедист

Происшествие произошло 11 апреля, около 21 часов 30 минут, на улице Августовской....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
17.04.2019 14:47
В Сумах появилась новая «достопримечательность»
Сегодня 18:26
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:56
На Сумщині більше 8 тисяч виборців змінили місце голосування
Сегодня 17:50
Юна сумська художниця перемогла у всеукраїнському конкурсі
Сегодня 17:33
В Сумах подкупали избирателей продуктовыми наборами?
Сегодня 17:19
На Сумщине открыли центр современных агроисследований
Сегодня 16:52
«Сумчанка» стартовала в Англии с разгрома
Сегодня 16:41
Сумские копы оперативно разыскали водителя, который совершил ДТП, и покинул место аварии
Сегодня 16:15
В Ахтырке пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)
Сегодня 15:54
В городском парке сумчан поджидает неожиданная опасность
Сегодня 15:40
На Сумщине накрыли конвертационный центр на 180 миллионов
Сегодня 15:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.