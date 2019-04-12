Сумские копы оперативно разыскали водителя, который совершил ДТП, и покинул место аварии

На месте инспекторы обнаружили заявителя и автомобиль ЗАЗ, который имел характерные для ДТП повреждения. А уже через несколько минут нашли и свидетелей происшествия.
Они же и сообщили, что водитель автомобиля ГАЗ при движении задним ходом не убедился в безопасности и совершил наезд на легковой автомобиль, стоявший позади него. После чего водитель ГАЗа место происшествия оставил.
Но уже через короткий промежуток времени инспекторы разыскали участника ДТП и вернули его на место ДТП, где сам же водитель пояснил, что торопился, и удара, как такового, якобы не почувствовал.
За совершенные действия 43-летний водитель получил от патрульных два административных материала по ст. 124 (совершение дорожно-транспортного происшествия) КоАП и ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) КоАП. Материалы переданы в суд.
Напомним, что за совершенные действия водителю грозит:
- ст. 124 КУоАП: предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;
- ст. 122-4 КУоАП: предусматривает штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
Из-за ДТП, которое произошло на участке по ул. Петропавловская, образовался затор....
Происшествие произошло 17 апреля, в полдень на улице Прокофьева....
16 апреля в центре Сум патрульные полицейские вместе со студентами и учащимися учебных заведений в необычной форме пытались достучаться до...
В резонансном уголовном производстве по ходатайству прокуратуры Сумской области определена подследственность за Харьковской областью....
Происшествие произошло 11 апреля, около 21 часов 30 минут, на улице Августовской....