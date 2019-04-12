Сумские копы оперативно разыскали водителя, который совершил ДТП, и покинул место аварии Патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице СКД.

На месте инспекторы обнаружили заявителя и автомобиль ЗАЗ, который имел характерные для ДТП повреждения. А уже через несколько минут нашли и свидетелей происшествия.

Они же и сообщили, что водитель автомобиля ГАЗ при движении задним ходом не убедился в безопасности и совершил наезд на легковой автомобиль, стоявший позади него. После чего водитель ГАЗа место происшествия оставил.

Но уже через короткий промежуток времени инспекторы разыскали участника ДТП и вернули его на место ДТП, где сам же водитель пояснил, что торопился, и удара, как такового, якобы не почувствовал.

За совершенные действия 43-летний водитель получил от патрульных два административных материала по ст. 124 (совершение дорожно-транспортного происшествия) КоАП и ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) КоАП. Материалы переданы в суд.

Напомним, что за совершенные действия водителю грозит:

- ст. 124 КУоАП: предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;

- ст. 122-4 КУоАП: предусматривает штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.