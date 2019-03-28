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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38371

В Сумах спасатели помогли родителям попасть к ребенку

18 апреля в 19:44 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Сумы на ул. Харьковской в квартире многоэтажного дома случайно закрылся 2-летний ребенок. На место вызова выехало отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Спасателей во дворе встретил обеспокоенный отец. Мать в это время успокаивала у дверей дочь, которая оказалась в квартире одна. Поскольку помещение находилось на первом этаже, работники Службы спасения с помощью пожарной лестницы-палки добрались до окна, которое открыли специнструментом и попали в квартиру. А через мгновение счастливые родители уже обнимали своего ребенка.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасатели
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