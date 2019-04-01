Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют в Сумах переменную облачность, без осадков.
Ночью ожидаются заморозки в воздухе - 0-2ºС мороза, днем - 11-13ºС тепла.
Погода начала новой недели на Сумщине будет формироваться под влиянием циклона, сообщает областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Ближайшие трое суток по Сумской области ожидается неустойчивая погода, кратковременные дожди, местами грозы и понижение температуры воздуха....
В ближайшие дни погода Сумщины существенно не изменится, в пятницу и на выходных без осадков, ночью около 0 ºС, днем...
После солнечных выходных, в понедельник погода еще порадует жителей Сумщины теплом....