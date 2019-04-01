Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу, 20 апреля, в Сумах будет морозно.

В течение суток синоптики прогнозируют в Сумах переменную облачность, без осадков. Ночью ожидаются заморозки в воздухе - 0-2ºС мороза, днем - 11-13ºС тепла.