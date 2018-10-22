Через 5 лет после начала войны на Сумщине взялись за укрепление границы

С наступлением благоприятных погодных условий работы ведутся как в рамках ведомственного Плана Госпогранслужбы по инженерному обустройству государственной границы на всех участках, в том числе и на границе с РФ в Сумской области, так и по плану мероприятий по инженерно-технического обустройства российско-украинской границы, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины.
В частности, согласно правительственному плану мероприятия проходят на границе с Россией в рамках Луганской, Харьковской и Черниговской областей.
Работы осуществляются по оборудованию систем видеонаблюдения и контроля, устройству заграждений, прокладываются переходы через сложные или нестандартные участки местности. Также выполняются работы по корректировке проектных решений, реконструкции, строительству и обустройству объектов. Кроме того, проводится разработка проектно-сметной документа по инженерно-технического обустройству государственной границы в пределах Сумской области.
В настоящее время с начала года уже устроено более 25 километров противотранспортные рва, 6,4 км заграждений с спирали типа «Егоза», более 6 км рокадной дороги и несколько переходов через сложные участки.
Всего на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн гривен, из которых уже профинансировано почти 60 млн гривен.
Всего в течение 2015-2018 годов на реализацию Плана было выделено 1,3 млрд грн, что позволило оборудовать и оснастить 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадной дороги, провести реконструкцию 5 пограничных подразделений, оборудовать достаточное количество опорных пунктов и приобрести технические средства для дистанционного контроля и тому подобное. В настоящее время План реализован ориентировочно на 35%, что является адекватным уровню финансирования, сообщает Госпогранслужба.
Скопление грузовых автомобилей наблюдается на направлении пункта пропуска «Бачевск» (Украина) – «Троебортное» (РФ) последние двое суток....
На Сумщине пограничники начали проведение мероприятий инженерно-строительного сезона 2019 года....
В пограничных пунктах пропуска действуют усиленные меры контроля....
Пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины....
На направлении международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на Сумщине, наблюдается накопление грузовых транспортных средств, ожидающих пропуска на территорию...