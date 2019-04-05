Сумские волейболисты поборются за Суперлигу

«ШВСМ-СумДУ» принимал хмельницкий «Новатор». После выездной победы 3:1 сегодня сумчане обыграли соперников всухую 3:0 (25-18, 25-18, 25-20), отправив хмельнитчан в высшую лигу. Сами же будут сражаться за место в элите украинского волейбола со второй командой высшей лиги, которой стал «Локомотив-ХДВУФК» из Харькова.
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