Сумские волейболисты поборются за Суперлигу Сегодня, 19 апреля, в Сумах прошел ответный матч за 7-ое место чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

«ШВСМ-СумДУ» принимал хмельницкий «Новатор». После выездной победы 3:1 сегодня сумчане обыграли соперников всухую 3:0 (25-18, 25-18, 25-20), отправив хмельнитчан в высшую лигу. Сами же будут сражаться за место в элите украинского волейбола со второй командой высшей лиги, которой стал «Локомотив-ХДВУФК» из Харькова.

Больше всего очков сумчанам принес Иван Кривобок – 19 очков, Александр Коваль – 12, Виталий Утробин – 10…