На Сумщине накрыли конвертационный центр на 180 миллионов Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской областей, г. Киев и ряда других областей услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных предприятий, на счета которых предприятия-заказчики (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за товары, работы или услуги. Затем средства снимались наличными и возвращались «клиентам». За такие «услуги» фигуранты получали определенный процент от проконвертированной суммы.

При этом подконтрольным предприятиям налоговый кредит формировался от торговых компаний. В частности, от одной из Интернет-сетей, которая насчитывает более 650 магазинов в 23 областях Украины, предприятиям-участникам центра конвертационного сформировано более 87 млн грн фиктивного налогового кредита по бестоварным операциям якобы по продаже мобильных телефонов.

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2017-2019 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 180 млн. гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн грн, печати подконтрольных предприятий и ФЛП, их финансово-хозяйственные документы, банковские карточки, чековые книжки и черновые записи, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Также наложен арест на 13 банковских счетов компаний-фигурантов, открытых в учреждениях 4 банков и на лимит суммы НДС этих компаний в СЕА НДС на общую сумму почти 43,3 млн гривен.

Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.