В Ахтырке пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео) Патрулируя автодорогу национального значения Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Ахтырка инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения.

На требование об остановке, поданное патрульными с помощью проблесковых маячков и громкоговорителя, водитель даже не думал реагировать. В один момент он остановился. А дальше, как в кино: когда полицейские вышли из авто и направились к нему, тот начал уезжать, двигаясь задним ходом. Однако, уже через считанные минуты патрульные догнали и задержали водителя.

Как окзалось, гражданин был за рулем без документов на транспортное средство и с признаками алкогольного опьянения.

В присутствии двух свидетелей патрульные предложили ему пройти освидетельствование, на что гражданин ответил категорическим отказом.

В результате водитель получил от блюстителей порядка административные материалы по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение водителем требования об остановке) КоАП и ст. 130 (отказов от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с явными признаками опьянения) КоАП.