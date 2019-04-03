«Сумчанка» стартовала в Англии с разгрома Сегодня, 19 апреля, в Рочестере (Англия) начался розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женщин в дивизионе Трофи.

В нем принимает участие и чемпион Украины МСК «Сумчанка». К сожалению, первый блин для наших девчат оказался комом. Они проиграли чемпионкам из Испании Club Campo de Madrid со счетом 0:5.

Завтра наши сыграют против команды Waterloo Ducks HC (Бельгия), которая сегодня обыграла «Викторию» из Смолевичей (Беларусь) 2:1.