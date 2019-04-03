«Сумчанка» стартовала в Англии с разгрома

В нем принимает участие и чемпион Украины МСК «Сумчанка». К сожалению, первый блин для наших девчат оказался комом. Они проиграли чемпионкам из Испании Club Campo de Madrid со счетом 0:5.
Завтра наши сыграют против команды Waterloo Ducks HC (Бельгия), которая сегодня обыграла «Викторию» из Смолевичей (Беларусь) 2:1.
19-22 апреля в Рочестере, Англия пройдет Кубок европейских чемпионов Трофи среди женских команд....
В Барановичах (Беларусь) продолжается VI Международный турнир среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество»....
Сегодня, 5 апреля, в Барановичах – третий день VI Международного турнира среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество»....
Сегодня, 4 апреля, в Барановичах прошел второй день VI Международного турнира среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество»....
Сегодня,3 апреля, в Барановичах стартовал VI Международный турнир среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество»....