На Сумщине открыли центр современных агроисследований Отныне аграрии Сумщины и других областей Украины имеют возможность получить весь спектр агрохимических исследований, которые обеспечат плановый уровень урожайности сельскохозяйственных культур.

Участие в открытии центра современных агроисследований в с. Севериновка Сумского района принял глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, который отметил, что этот проект пока не имеет аналогов в области и Украине.

«Мы движемся в направлении максимального научного развития в аграрном производстве, - говорил чиновник. - Сумщина снова демонстрирует свой высокий класс», - отметил Николай Клочко.

Также глава облгосадминистрации отметил многолетнее сотрудничество с группой компаний «Технология», которая инвестирует на территории области в развитие многих отраслей жизнедеятельности, подчеркивает наличие в Сумской области благоприятного климата для развития предпринимательства и ярко демонстрирует доверие бизнеса к власти.

Директор областного департамента агропромышленного развития Александр Маслак сообщил, что в центре создано 6 новых рабочих мест. Сейчас здесь работают кандидаты сельскохозяйственных наук - ученые с опытом практической работы в аграрном секторе.

«Такая современная лаборатория дает возможность проводить исследования за короткое время с максимальным количеством показателей. Способствует эффективности деятельности аграриев, оптимизации и уменьшению фактических расходов, связанных с развитием и вегетациями сельскохозяйственных культур», - отметил Александр Маслак.

Генеральный директор ООО «СИЕЙТИ» Александр Цупро рассказал, что к услугам их современного центра агродослиджень уже обратились фермеры и аграрные компании Сумской, Черниговской, Полтавской и Одесской областей.

«В этот проект инвестировано более 9 млн гривен. Именно в этой лаборатории мы можем дать ответ на вопрос, что нужно аграриям для повышения урожайности. Такая лаборатория - современный инструмент агронома и руководителя », - рассказал Александр Цупро.

Отметим, SAT-LAB - это инновационный проект агрохимического направления, органично сочетает в себе все необходимые инструменты точного земледелия. Приоритетной задачей проекта является предоставление агропроизводителю комплексного решения относительно технологий земледелия с максимальным агрономическим и экономическим эффектом.

Агродиагностика позволяет установить фактическое состояние угодий по содержанию питательных веществ, выявить проблемные и малоэффективны зоны на полях, определить потенциал урожайности. Это достигается путем использования отбора образцов почвы с использованием современной техники с GPS-системой, агрохимического анализа почвы, разработкой рекомендаций по системе применения удобрений.

Лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием ведущих мировых производителей. Анализ почвы выполняется по государственным стандартизированными методиками.