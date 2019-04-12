В Сумах подкупали избирателей продуктовыми наборами?

Сегодня к руководителю Сумского отдела полиции обратился гражданин и сообщил, что на конечной остановке, в районе аэропорта, неизвестные из автомобиля раздают гражданам продукты питания от одного из кандидатов в президенты Украины.
Данная информация была зарегистрирована, и по указанному адресу выехал начальник Сумского отдела полиции и следственно-оперативная группа. На указанном месте действительно оказалась машина с продуктовыми наборами.
Проверкой установлено, что данные продуктовые наборы своим пайщикам в качестве приветствия ко дню Пасхи выдавало одно из сельскохозяйственных обществ области, руководители которого предоставили подтверждающие это документы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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