В Сумах подкупали избирателей продуктовыми наборами? Информация о возможном подкупе избирателей в Сумах своего подтверждения не нашла

Сегодня к руководителю Сумского отдела полиции обратился гражданин и сообщил, что на конечной остановке, в районе аэропорта, неизвестные из автомобиля раздают гражданам продукты питания от одного из кандидатов в президенты Украины.

Данная информация была зарегистрирована, и по указанному адресу выехал начальник Сумского отдела полиции и следственно-оперативная группа. На указанном месте действительно оказалась машина с продуктовыми наборами.

Проверкой установлено, что данные продуктовые наборы своим пайщикам в качестве приветствия ко дню Пасхи выдавало одно из сельскохозяйственных обществ области, руководители которого предоставили подтверждающие это документы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.