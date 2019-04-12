Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19294

В Сумах подкупали избирателей продуктовыми наборами?

Информация о возможном подкупе избирателей в Сумах своего подтверждения не нашла

Сегодня к руководителю Сумского отдела полиции обратился гражданин и сообщил, что на конечной остановке, в районе аэропорта, неизвестные из автомобиля раздают гражданам продукты питания от одного из кандидатов в президенты Украины.

Данная информация была зарегистрирована, и по указанному адресу выехал начальник Сумского отдела полиции и следственно-оперативная группа. На указанном месте действительно оказалась машина с продуктовыми наборами.

Проверкой установлено, что данные продуктовые наборы своим пайщикам в качестве приветствия ко дню Пасхи выдавало одно из сельскохозяйственных обществ области, руководители которого предоставили подтверждающие это документы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Выборы Подкуп избирателей
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«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
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«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
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CINETECH+, 2D 21:50

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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