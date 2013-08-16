Юна сумська художниця перемогла у всеукраїнському конкурсі

Цьогорічний Всеукраїнський конкурс з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Вижницька палітра 2019» приніс перемогу юній художниці з Сум. Робота Софії Красулі (викладач Ольга Переяслова) отримала перше місце в номінації «Хай лине пісня поміж нас».
Сумская художница Анастасия Парфило поставила перед собой задачу - 365 картин лошадей за 365 дней....
18 сентября в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония награждения победителей 22-го Международного конкурса детских рисунков, организованного программой ООН по окружающей среде... 2
Персональная выставка сумской художницы, инвалида с детства Дарьи Безкостой состоится в Киеве. Соответствующее поручение Министерству культуры Украины дал глава Правительства...